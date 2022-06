Dit was eeuwenlang het belangrijkste gebouw van Apeldoorn, nu kijk je er digitaal binnen

Bert (79) uit Apeldoorn exposeert etiketten in Duits wijnmuseum: ‘Ik haalde flessen met een grijper uit de glasbak’

Zo'n driehonderd bijzondere etiketten van Duitse wijnen zijn sinds kort te bewonderen in het Duitse Weinbaumuseum in Oppenheim am Rhein. Bert Wentzel (79) uit Apeldoorn noemt het zijn absolute hoogtepunt in 52 jaar wijnetiketten verzamelen. ,,Een Nederlander die de Duitsers zijn oude Duitse wijnetiketten mag laten zien. Mooier wordt het niet.”

