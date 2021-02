Dit zijn de 15 mooiste winterfoto's uit de regio: van sneeuwtrekker tot spiegelgladde ijsvloer

Wat is er mooier dan de weerkaatsing van de zon op een spiegelgladde ijsvloer? Of een winters landschap met bevroren, meanderende slootjes? U trok er de afgelopen dagen massaal op uit om te genieten van de strenge vorst en dat leverde prachtige beelden op. Hartelijk dank voor het massaal delen van uw foto's.

Andre van der Stouwe uit Zwolle stond donderdagochtend voor dag en douw op om bij zonsopkomst te kunnen schaatsen op het Drontermeer. ,,Windstil, mist boven de oevers. Het was ongelooflijk mooi’’, zegt hij over zijn schaatstocht.

Volledig scherm © Andre van der Stouwe.

Deze kinderen hadden ook zin in een schaatsavontuur en zochten het dicht bij huis. De familie Bovendorp legde gewoon een schaatsbaantje aan in de achtertuin. Waarom moeilijk doen, als het makkelijk kan?

Volledig scherm © Familie Bovendorp.

Kkkoud, zal hij gedacht hebben.... Deze pup van 13 maanden zag voor het eerst in zijn leven sneeuw. Of hij de sneeuw kon waarderen, is niet bekend. Zijn baasje Ingrid ten Berge maakte de foto.

Volledig scherm © Ingrid ten Berge

De eerste schaatser op de visvijver in Wenum - Wiesel, in de gemeente Apeldoorn, werd op de plaat gelegd door Kees de Bree.

Volledig scherm © Kees de Bree

Een bijna Anthon-Pieckachtig plaatje maakte Ronald van Dam in het Worpplantsoen in Deventer.

Volledig scherm © Ronald van Dam

In het buurtschap Spoolde, bij Zwolle, hadden deze kinderen zin in een ritje met de slee. Dat deden ze alleen even anders dan anders: achter de motorscooter werden een hele rits aan sleeën gebonden.

Volledig scherm © Deborah Buter

Een stuk rustiger was het bij het vennetje Loofles, bij Kootwijk. Abel Knipping trof daar een eenzame stoel en een handjevol schaatsers op het ijs.

Volledig scherm © Abel Knipping

Op sommige plaatsen moest het ijs eerst aangeveegd worden, voordat het schaatsplezier kon beginnen. Gerrit de Groot pakte de sneeuwschep erbij in de uiterwaarden bij Welsum.

Volledig scherm © Gerrit de Groot

Deze eekhoorn in Zwolle-Zuid is tussen de sneeuw op zoek naar voedsel. Zal hier zijn verstopplek liggen? Zijn voorraad is lastig te vinden nu alles wit is. Douwe de Vries maakte de foto.

Volledig scherm © Douwe de Vries

Niet overal ligt een laag ijs op het water. De ondergelopen oevers van de IJssel zijn volledig ijsvrij. Deze foto werd gemaakt door Kim van de Sande.

Volledig scherm © Kim van de Sande

Benanda van Beek bond donderdagochtend de ijzers onder op het Veluwemeer in Nunspeet. Druk was het op dat tijdstip nog niet, later op de dag waren er steeds meer schaatsers te vinden.

Volledig scherm © Benanda van Beek

G. Kooiker uit Staphorst zocht de rust op het Staphorster veld. Bij zonsopgang maakte hij deze serene foto.

Volledig scherm © G. Kooiker

Lara en Elena uit Ermelo hadden zin in actie! Ze rennen hier met de slee naar boven op de Groevenbeekse Heide in Ermelo. En daarna natuurlijk zo snel mogelijk weer naar beneden roetsjen.

Volledig scherm © Sandra van Huffelen

Hij knalt eruit, deze rode schaatser in het blauwe landschap. De foto werd gemaakt door M. Huisman bij de Randerwaarden in Deventer.

Volledig scherm © M. Huisman

En met zo'n pak sneeuw kun je niet anders dan een enorme iglo bouwen. Dat deed de familie Losse uit Apeldoorn in hun achtertuin.

Volledig scherm © Dave Losse