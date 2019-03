Dit zijn de 8 duurste huizen tijdens Open Huizen Dag in Oost-Nederland

Open Huizen dagOp zoek naar een groter optrekje of altijd al een miljoenenvilla van binnen willen zien? Zaterdag 30 maart krijg je de kans tijdens Open Huizen dag. De deuren van honderden huizen in onze regio staan open om even binnen te gluren in de woningen. Een overzicht van de acht miljoenenvilla's uit onze regio.

8. De ‘goedkoopste’ miljoenvilla uit onze regio staat in Apeldoorn. Voor 1.045.000 euro ben je eigenaar van deze vrijstaande rietgedekte villa met zeven kamers en een dubbele vrijstaande stenen garage. Vanuit de royale woonkeuken betreed je via grote openslaande deuren de bijzonder sfeervol aangelegde bostuin op het zuiden.

7. Wonen in de bekende skyline van Zutphen. Deze statige gevel steekt boven de skyline van de Hanzestad uit. Voor 1.050.000 euro kijk je vanuit je penthouse van 290m² uit over zowel de IJssel als de binnenstad. Het penthouse van twee verdiepingen is te bereiken via twee entrees. Vrienden of familie ontvang je via je het monumentale trappenhuis aan de voorkant of via de lift aan de achterzijde.

6. Tussen Heino en Dalfsen ligt deze grote woonboerderij met een flink bijgebouw. Perfect om een bed & breakfast te beginnen. Als je 1.065.000 euro neerlegt ben je de eigenaar van deze woonboerderij. Wat opvalt is de grote vijver aan de voorzijde. Via de half ronde oprijlaan met fraaie lindebomen ontvang je bezoek op luxueuze wijze.

5. Een inpandig zwembad met panoramisch uitzicht. Deze vrijstaande luxe bungalow in Putten is van alle gemakken voorzien. Daar betaal je wel 1.095.000 euro voor. Naast het zwembad heeft de bungalow een sauna en een garage met parkeergelegenheid voor twee auto’s, gelegen op een bosperceel van maar liefst 4.300 m². In het afgelopen half jaar is de vraagprijs van de bungalow al een ton gedaald.

4. Deze zeer royale vrijstaande villa midden in het dorp Twello is omgeven door een grote tuin met natuurlijk bos van bijna 6000 m². Voor 1.095.000 euro krijg je een villa met vijf slaapkamers, een garage en een plantenkas. Om in je eigen huis optimaal te ontspannen heeft de villa een ingebouwde sauna.

3. Deze woonboerderij “’t Huurnink” ligt net buiten de bebouwde kom van Eefde in het coulisselandschap van de Achterhoek. De woonboerderij staat te koop voor 1.150.000 euro en heeft negen kamers en een woonoppervlak van zo’n 500 m² met daarnaast een vrijstaande schuur met een grote kantoorruimte. De tuin is ingericht met borders, gazon, sfeervolle terrassen, een hooiberg, een royale zwemvijver, groene wallen, zithoekjes en doorkijkjes.

2. Een compleet gerenoveerde karakteristieke woonboerderij in Emmeloord. In deze woonboerderij is een indrukwekkende en professionele ruimte gecreëerd om bijvoorbeeld een atelier te starten. Voor 1.200.000 euro krijg je een woonboerderij met twaalf kamers. Het tuinhuis aan de rand van de tuin geeft een prachtig uitzicht over de landerijen om de woonboerderij heen.

