Dit zijn de rijkste mannen uit de regio

Zakenman en multimiljonair Hans Melchers is met een vermogen van 2,4 miljard euro voor het derde jaar op rij de rijkste Gelderlander volgens tijdschrift Quote 500. De miljardair uit Vorden staat zesde op de lijst met rijkste Nederlanders en moest daarmee, ten opzichte van vorig jaar, drie plekjes inleveren.



Melchers verdiende zijn vermogen met het bedrijf Melchemie. Van het Arnhemse concern was hij jarenlang eigenaar. Volgens Quote is zijn vermogen ten opzichte van 2016 met 4 procent gedaald. Melchers is de enige in de top tien met een dalend vermogen.