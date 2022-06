Dit zijn de Apeldoornse kanshebbers op een medaille tijdens het NK Atletiek

Meerkamper Lauri Hulleman, afgelopen winter nog Nederlands kampioen op de zevenkamp, doet ook dit weekend weer een gooi naar de titel. ,,Begin dit seizoen heb ik een lichte blessure gehad, maar inmiddels ben ik weer fit. Ook al een paar wedstrijdjes kunnen doen en ik merk dat ik steeds beter word. Mijn doel dit weekend is vooral volop genieten. En hopelijk kan ik mijn puntenrecord van vorig jaar verbeteren. Ik zie daar voldoende kansen voor, vooral op kogelstoten en de snellere onderdelen als sprint en horden.” Of dat weer een titel kan opleveren, is voor de Apeldoorner moeilijk te zeggen. ,,Op Rik Taam na zijn alle toppers erbij. Een meerkamp kan alle kanten op. Ik hoop op goede eerste onderdelen, zodat ik er lekker in kom. En dan zien we wel wat het gaat worden qua plek in het klassement.”