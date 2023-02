Dit zijn de beste Apeldoornse restaurants volgens Gault&Millau

indebuurt.nlWaar in Apeldoorn kun je het lekkerst eten? Dat onderzochten de juryleden van de restaurantgids Gault&Millau. Hun conclusie: bij drie restaurants in de stad zit je goed. Heel goed. Zij staan allemaal in de nieuwe gids van Gault&Millau, die maandag 13 februari werd gepresenteerd.

Over Gault&Millau

De restaurantgids van Gault&Millau is te vergelijken met de Michelingids. Wel met een belangrijk verschil: restaurants worden bij Gault&Millau symbolisch bekroond met koksmutsen in plaats van sterren. Hoeveel koksmutsen een restaurant krijgt, hangt af van een aantal factoren. Zo is de smaak van de gerechten natuurlijk belangrijk, maar ook de ontvangst, adviezen voor wijn, sfeer en nog veel meer.

Negentien categorieën

In totaal hebben 850 restaurants in Nederland de gids gehaald, 75 daarvan staan er voor het eerst in. Ook een Apeldoornse horecazaak heeft voor het eerst de erelijst gehaald. De restaurants zijn onderverdeeld in negentien categorieën, waaronder beste groenterestaurant, beste cocktailbar, maar ook mooiste terras en beste sommelier.

Zenith

Zenith is het eerste Apeldoornse restaurant dat je in de gids terugziet. Dit restaurant dat eind 2020 opende op de oude locatie van Sizzles scoort 15 van de 20 koksmutsen. De jury zegt over eigenaren Jody en Joey en hun zaak Zenith: (…) Twee talenten die ook de juiste mensen weten aan te trekken, want de bediening loopt op rolletjes en is superattent. Niet overdreven of klef, maar gastvrij en meedenkend. De keuken ligt er in het verlengde van, want ook hier wordt goed nagedacht. De kookstijl is fris en eigentijds, maar ook herkenbaar.”

Sizzles at the Park

Ook bij Sizzles at the Park kan de champagne gepopt worden; het restaurant staat – voor het eerst – in de nieuwe gids van Gault&Millau en krijgt twaalf koksmutsen. In het juryrapport staat: “Fraai nieuw concept met moderne eigentijdse setting, vriendelijke en enthousiaste bediening en gevarieerde smakelijke keuken in het centrum van Apeldoorn. Wereldse gerechten met smaakmakers uit diverse oosterse en Latijns-Amerikaanse eetculturen. Aangename zachte taco met pulled beef, little gem, avocado en zoetzure chili dressing.”

Huisje James

De jury was ook onder de indruk van Huisje James. Het rietgedekte landhuisje in de achtertuin van Van der Valk Hotel Apeldoorn-De Cantharel is in 2016 omgetoverd tot restaurant. In het juryrapport staat bij Huisje James: “Chefs-duo Laurens Samsen en Rick Paardekooper laten zich onder meer inspireren door de Veluwse bossen en de opbrengst uit eigen groentetuin terwijl gastvrouw Inge Scholten voor een warm onthaal instaat.” Huisje James krijgt 15 van de 20 koksmutsen.

Restaurant Hoogheid

Ook Restaurant Hoogheid – onderdeel van Hotel Oranjeoord staat in de nieuwe gids, met dertien koksmutsen. Dat komt volgens de jury door “een wisselend menu met aandacht voor lokale en duurzame producten”. Zoals een “prima gegaard stukje hert uit de Oostvaardersplassen met rode kool en appeltjes, gerookte spruitjes én spruitjespuree.”

De Echoput

De chefs van De Echoput vieren een feestje! De horecazaak wordt bekroond met veertien koksmutsen. In het juryrapport staat onder meer: “De brigade onder leiding van chef Kevin Schlaman heeft eveneens oog voor het duurzaam verwerken van zogenaamde secundaire deelstukken. Van ree serveert hij vlees uit bout en schouder met onder meer aubergine, kappertjes en antiboise. Als slot toont hij met diverse structuren van aardpeer de veelzijdigheid van deze knol waarbij duindoornbes aan het nagerecht extra smaakreliëf geeft.”

En verder

Meer restaurant in de buurt van Apeldoorn die in de nieuwe gids van Gault&Millau staan, zijn Aroma in Vaassen (veertien koksmutsen) en Intens, het restaurant van Hotel de Thermen in Bussloo (13,5 koksmutsen).

