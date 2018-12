Dit zijn de vier keuzes voor het Marktplein in Apeldoorn

videoApeldoorn kan de komende tien dagen kiezen hoe het nieuwe Marktplein eruit moet zien. Vier bureaus hebben daarvoor een ontwerp gemaakt. In de gedachten van de landschapsarchitecten en stedebouwkundigen die zich over het Marktplein hebben gebogen, gaat die kale oppervlakte straks volop leven.

Een toelichting op alfabetische volgorde van de ontwerpbureaus.

Illusie van zand en bladerdek

Bureau B + B zegt een ‘typisch Apeldoorns plein’ te maken. Een combinatie van ‘statig’ (Paleis Het Loo) en het ‘wildere’ karakter van de Veluwe. Verschillende tinten bestrating verbeelden het natuurlijke landschap van de Veluwe. Voor het stadhuis ontstaat zo een soort zandverstuiving. Verspreid over het plein komen enkele ‘eilanden’ met weelderig groen. Richting de Stationsstraat staan grote ‘parasols’ die doen denken aan een bladerdek. Om onder te zitten, maar de plek kan ook als podium dienen voor voorstellingen. Aan de randen van het plein moet gezelligheid ontstaan rond zitplekken. ‘Dit wordt de plek waar je wilt afspreken met je vrienden.’ De toegang tot de parkeergarage die nu ongeveer ter hoogte van Nawijn & Polak te vinden is, gaat op in een café met een ‘vriendelijke houten gevel’.

Parkje als oase

Karres & Brands Landscape Architecture creëert in het midden van het plein een mini-parkje, net iets hoger gelegen dan de bestrating er omheen. Dat moet een groen, intiem en uitnodigend middelpunt zijn als het plein leeg is, en een ‘rustige oase’ als er drukke activiteiten zijn. ‘Een ruimte in de ruimte, als een soort Russisch poppetje in poppetje.’ Dat hart van het plein wordt gemarkeerd door een ronde pergola. In die constructie is verlichting en audioapparatuur geplaatst die bij evenementen kan worden gebruikt. Ook kunnen er feestverlichting, filmdoek, tenten, gordijnen of schommels aan de pergola worden gehaakt. Aan een van de zijdes van het plein komt een lange bank. De toegangsgebouwtjes voor de parkeergarage worden minder dominant dankzij transparante wanden, in plaats van de huidige zware bakstenen muren.

Mega ‘huuske’

Landlab combineert liefst zes ‘typisch Apeldoornse elementen’. Eén ervan komt terug in de absolute blikvanger in dit ontwerp: een grote houten constructie die het idee oproept van een ‘Apeldoorns huuske’. Dat is een vrijstaande woning met een zogenoemde mansarde kap. Langs drie randen van het plein staan bakken die verwijzen naar de grindbermen die langs sommige wegen in Apeldoorn te vinden zijn. De kopse kanten van die bakken zijn meteen bankjes om op te zitten. Voor het stadhuis ligt een strip met bloemen en grassen - een verwijzing naar Paleis Het Loo. Onder meer zwerfkeien en bedriegertjes (fonteinen) zijn speel-elementen. Het ‘Apeldoorns huuske XXL’ is niet alleen een blikvanger, maar kan ook de basis zijn voor activiteiten en evenementen, zoals in de winter een schaatsbaan.

Markthal

West 8 komt met een markthal. Die zal, beginnend nabij de Stationsstraat, bijna een derde van het plein overdekken. Maar dat gebeurt zonder dat die de markt of evenementen in de weg zit, verzekeren de ontwerpers. De activiteiten lopen gewoon onder de overkapping door. De hal wordt opgetrokken met eikenhout en krijgt gekleurd glas, wat voor bijzondere effecten zorgt als het zonlicht erdoor valt. De bestrating van het plein kent twee kleuren, waarmee vakken gecreëerd worden.

De vorm van de hal is geinspireerd op de voormalige Juncker Rijwielfabriek in Apeldoorn.

Het entreegebouwtje van de parkeergarage nabij Nawijn en Polak krijgt een lichttorentje. Terrassen aan de zuidrand en een ‘interactieve fontein’ moet voor leven zorgen op dagen dat er geen markt of andere activiteit is.

Stemprocedure Stemmen op het beste idee voor een nieuw Marktplein kan tot en met 17 december. Elk huishouden in de gemeente Apeldoorn zou daarover inmiddels een brief met uitleg én persoonlijke stemcode moeten hebben ontvangen. Zo'n 150.000 Apeldoorners zijn stemgerechtigd. Op de bovenverdieping van boekhandel Nawijn en Polak zijn alle ontwerpen op papier te zien en staan computers om mee te stemmen, voor wie dat elders niet kan. De gemeente Apeldoorn zal niet tussentijds bekendmaken welk ontwerp aan kop gaat bij de verkiezingen. Zo’n tussenstand zou de keuze van degenen die nog gaan stemmen, kunnen beïnvloeden. Om dezelfde reden mogen de vier ontwerpbureaus geen campagne voeren voor hun eigen plan. Op donderdag 20 december blijkt welke opzet de winnende is. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst op het Marktplein, van 16 tot 18 uur. www.pleinvandestad.nl