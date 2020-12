Dit zijn onze 5 best gelezen verhalen uit Apeldoorn in 2020

JaaroverzichtNog nooit werden de verhalen van de Stentor zo vaak gelezen als in 2020. Het was dan ook een turbulent jaar, dat zal je niet zijn ontgaan. Het coronavirus vertolkte de hoofdrol, maar ook andere nieuwsgebeurtenissen kregen evengoed onze aandacht. In dit jaaroverzicht vind je de 5 best gelezen verhalen uit Apeldoorn.

5. Man uit Teuge komt na bedrijfsfeestje niet thuis en wordt levenloos aangetroffen in sloot (20 juni)

Volledig scherm Politie-onderzoek in de buurt waar het levenloze lichaam van de man uit Teuge werd gevonden. © Luciano de Graaf

Op 20 juni roept de politie op om uit te kijken naar een vermiste Teugenaar. De man was twee avonden eerder niet thuisgekomen na een bedrijfsfeestje in Bussloo. Zijn foto wordt verspreid, agenten speuren het gebied af op mountainbikes en een helikopter zoekt mee. Later die middag wordt de man levenloos aangetroffen in een sloot.

4. Bezoekers geschokt na zelfdoding in druk winkelcentrum (28 februari)

Volledig scherm De omgeving van het winkelcentrum werd ruim afgezet door de hulpdiensten voor onderzoek. © Luciano De Graaf

Begin dit jaar werd Apeldoorn opgeschrikt door een tragisch incident. Omwonenden en bezoekers van winkelcentrum het Fort aan de Linie zijn getuige van een zelfdoding. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar hulpverlening mocht niet meer baten.

3. De eerste coronabesmetting van een Apeldoorner (10 maart)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Inmiddels is een coronabesmetting allang geen nieuws meer, maar dat was begin maart nog wel anders. Op de 10de van die maand werd het virus voor het eerst vastgesteld bij een inwoner van Apeldoorn. De GGD wist vrij snel te achterhalen waar de Apeldoorner corona had opgelopen.

2. Emely en haar drie kinderen moeten huis uit na faillissement bakkerij (5 juli)

Volledig scherm Emely van Essen en haar drie kinderen in hun voormalige woning. © Maarten Sprangh

,,En dan sta ik met mijn kinderen op straat...’’ Na het faillissement van haar Apeldoornse bakkerij was Emely van Essen niet snel genoeg met het zoeken van een andere woning. De gevolgen worden begin juli pijnlijk duidelijk. ,,We raken dakloos!’’, zo vreest ze. Ze had het niet durven dromen, maar het tij keerde net op tijd.

1. Intens verdriet bij ouders: lichaam in water is van vermiste Dennis (30 augustus)

Volledig scherm Vrijwilligers zoeken mee met behulp van honden. © Luciano de Graaf / Politie Apeldoorn

Vijf dagen lang houdt de vermissing van Dennis Schoonhoven (25) Apeldoorn in z'n greep. Hij is weggelopen van de gesloten afdeling bij GGNet en elk spoor ontbreekt. Zijn tot wanhoop gedreven ouders zijn ervan overtuigd dat hun zoon niet meer in leven is. ,,Maar we móeten hem vinden.’’ Honderden vrijwilligers helpen mee in de zoektocht. Op 30 augustus blijkt het gevreesde werkelijkheid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.