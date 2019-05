Dit zijn volgens jullie de 3 gevaarlijkste verkeerssituaties van Apeldoorn

Met stip op één. Is ook al jaren een bron van ergernis en ellende. Op de plek waar automobilisten het fietspad van de Matenpoort moeten oversteken om de Ovenbouwershoek in of uit te rijden, vinden veel aanrijdingen plaats. Sinds 1 januari 2014 werden er tien ongevallen geregistreerd. Daarbij vielen in totaal twee gewonden. Met name fietsers worden geregeld over het hoofd gezien door automobilisten, die behalve het fietspad ook een busbaan en twee rijbanen moeten oversteken.



,,Van alle kanten komt verkeer. Je moet dus ogen van voor en van achter hebben’’, zegt Hardy Mulderij. Carola Klomp rept van een nachtmerrie. De gemeente Apeldoorn broedt samen met de belangenvereniging Matenhoek op een oplossing om die te beëindigen. Om het overzichtelijker te maken wordt momenteel onderzocht of de naastgelegen Ketelboetershoek aangesloten kan worden op de Matenpoort. Voor de zomervakantie moet duidelijk worden of dat technisch haalbaar is. Het plaatsen van verkeerslichten bleek dat niet. Mulderij heeft ook nog wel een suggestie: ,,Ik denk dat de bus gewoon de weg op moet.”