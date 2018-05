DJ Jean publiekstrekker op Nacht van Apeldoorn

Het is de achtste editie van de Nacht van Apeldoorn, die zijn oorsprong vindt in de jaren negentig. De laatste vrijdag van mei was tientallen jaren voorbehouden aan Jazz in the Woods. Met de Nacht van Apeldoorn is een nieuwe invulling gevonden. Het stadsevenement begint 25 mei om 17.00 uur op het Raadhuisplein. In de Kapelstraat start het feest om 19.00 uur met een Motownparty. Om 20.00 uur starten de podia op het Leienplein, het Caterplein, Beekpark en Het Stadscafé. Het buitenprogramma eindigt om 01.00 uur.