DJ Kya uit Apeldoorn kent geen twijfel: ‘Ik word de nummer-1 dj van de wereld’

Het begin

Ik ben in Perzië geboren. Mijn volledige naam is Kiarash Jawahery. Sind mijn zevende woon ik in Apeldoorn. Ik ben in de wijk Orden opgegroeid, een mooie tijd. Er kwam een jeugdhonk met een studio. Met onder meer rapper Dani was ik een van de jongens die een sleutel kreeg. We konden daar lekker experimenteren. Waren hele dagen bezig met muziek. Er waren wel regels. Zo moesten we er iedere avond uiterlijk 12 uur weg zijn. Maar ja, als wij bezig waren vergaten we wel eens de tijd. Werd het 2 uur en kregen we de volgende dag op onze kop. Vanaf mijn veertiende wist ik dat ik deejay wilde worden. Ik ben in het uitgaansleven begonnen. Ik was natuurlijk te jong, maar bij Club Urban was een kennis die me via de achteringang naar binnen liet. Dan stond ik alleen te kijken naar de deejay. Kijken, kijken en kijken. Zij zagen dat en hebben me geleerd om te draaien. DJ Keppie werd mijn mentor, ik heb veel van hem geleerd.