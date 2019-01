DNIJ begint met prepareren van geplaagde Apeldoornse ijsbaan

En in het verleden zat het de Apeldoornse schaatsclub nog wel eens tegen. Vorig jaar nog. Toen was de baan eigenlijk al klaar. Maar doordat het onder de ijsvloer begon te dooien, ging het feest uiteindelijk toch niet door. ,,Daar hebben we van geleerd’’, geeft Veneman aan. ,,Deze baan is van beton en moet eerst goed afkoelen.’’ Dat is volgens hem ook de reden dat er maandagavond in Haaksbergen al wel op natuurijs wordt geschaatst. ,,Daar hebben ze een andere ondergrond.’’