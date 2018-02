DNIJ maakt werk van ijsvloer

Kan het, of kan het niet? Veel deskundigen in Nederland zeggen dat het de komende week overdag gaat dooien. En temperaturen boven nul zijn funest voor een ijsvloer in wording. Bij DNIJ in Apeldoorn hebben ze meer vertrouwen in de Noorse deskundigen. ,,En in die weermodellen blijft het krap onder nul'', legt Helmich van der Kolk namens DNIJ uit. ,,Het zal er zeker om spannen, maar omdat het meerdere nachten tenminste 5 graden lijkt te gaan vriezen willen we het wel gaan proberen. We hopen dat het weer onze kant op kruipt.''