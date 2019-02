Documentairemakers leggen kubusgebouw Centraal Beheer Apeldoorn vast

Filmmakers Wouter Snip, regisseur Patrick Minks en cameraman Jaap Veldhoen van Jura Film- en Theaterproducties maken de documentaire, die medio 2020 klaar moet zijn. De werktitel is ‘The proof in the pudding’. Volgens Minks is dat een uitdrukking van architect Herman Hertzberger. ,,Officieel is het the proof of the pudding is in the eating, maar Hertzberger kort het altijd af. Hij bedoelt dat gebouwen multifunctioneel inzetbaar moeten zijn en dat het bewijs nu geleverd wordt. Het beroemde kantoorgebouw van Hertzberger wordt nu, onder zijn aanwijzingen, omgebouwd tot een woongebouw.’’