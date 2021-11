Dode gevonden in centrum van Apeldoorn: politie zet Beekpark en Caterplein af

Wim (73) uit Apeldoorn kwam pas na het overlijden van zijn vrouw uit de kast: ‘Denk dat ze trots op me zou zijn’

Het is binnenkort acht jaar geleden dat Wim (73) uit Apeldoorn zijn coming-out beleefde. Sowieso al een worsteling. Maar in zijn geval helemaal. Hij is pas uit de kast gekomen nadat zijn vrouw overleden was. Om het homo-zijn verder uit de taboesfeer te trekken, heeft hij besloten zijn bijzondere verhaal nu ook met de buitenwereld te delen.

