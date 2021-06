Dode vrachtwagenchauffeur in Ugchelen kwam niet door misdrijf om het leven

De 49-jarige Duitser werd door omstanders rond 22.15 uur in de cabine van zijn vrachtwagen gevonden. De omstandigheden in de cabine waren verdacht. Meerdere politiemensen en onderzoekers van de forensische opsporing kamden de omgeving van de vrachtwagen uit. De parkeerplaats werd door Rijkswaterstaat afgesloten om de onderzoekers de ruimte te geven. Pas twee uur later werd deze vrijgegeven.