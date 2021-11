Dodelijke schietpartij in Apeldoorn spookt door Ronalds hoofd: ‘Was ik maar wél langsgegaan’

Apeldoorn en Ermelo kopen meer dan helft van huizen onder hoogspan­nings­ka­bels aan

Meer dan de helft van de bewoners in enkele straten in Ermelo en Apeldoorn die onder hoogspanningskabels wonen, hebben hun huis verkocht. Ze maakten gebruik van een regeling in hun gemeente. Vanwege gezondheidsrisico’s en waardevermindering van hun huizen hebben zij het veld geruimd.

