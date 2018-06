Drama Deventerstraat voltrok zich in stilte

De dodelijke steekpartij die vrijdagavond laat plaats had aan de Deventerstraat in Apeldoorn, is door nagenoeg niemand opgemerkt. Buren werden pas gealarmeerd door de zwaailichten van hulpdiensten.

Bij de steekpartij is een persoon omgekomen van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Er is een verdachte aangehouden; ook daarover heeft de politie nog geen verdere mededelingen gedaan.

Heisa

In de betreffende woning aan het kruispunt De Tol (Deventerstraat/Zutphensestraat) woont volgens omwonenden een stel van midden zestig. Er is altijd weinig contact geweest met de man en vrouw. Wel is er in het verleden geregeld heisa rond de woning geweest, vertellen buurtbewoners. De laatste jaren was het juist rustiger. Het drama komt daarom voor de buurt uit de lucht vallen. De bewuste woning staat overigens al langere tijd in de verkoop.

Commandopost