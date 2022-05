'Dodenweg' bij Apeldoorn moet met nieuwe regel veiliger worden

Doorkruist de mysterieu­ze blessure de derde olympische droom van Andrea Deelstra?

De zorgen waren groot, want wat was er nou eigenlijk echt aan de hand? Marathonloopster Andrea Deelstra (37) kampt al een paar jaar met een mysterieuze blessure, waardoor haar linkerbeen af en toe dienst weigert. Nu lonkt een oplossing. Mooi, want de Wapenveldse atlete is nog niet klaar met de (olympische) marathon.

9:04