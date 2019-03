Doe-het-zelf-zaak redt het niet meer in Apeldoorn

Hij nam de zaak in 2003 over van zijn vader Niek. Die begon de winkel in 1983 toen Nederland het economisch zwaar. De Bruin had net als vele anderen zijn baan verloren. Met vijf kinderen, een hypotheek en geen werk betekende het openen van een eigen winkel dat het ‘erop of eronder’ was. Door de eindjes aan elkaar te knopen - tulpenbollen verkocht hij in bakjes die over waren van de Chinees - wist hij zijn zaak tot een succes te maken.