Doek valt definitief voor braderie in Apeldoorn Zuid

Een van de grote tradities in Apeldoorn-Zuid houdt dit jaar op te bestaan: de braderie op het Hart van Zuid wordt in juni voor het laatst gehouden.

Het evenement is een begrip. Tientallen jaren was het op ‘het Adelaarsplein’ drie dagen feest aan het begin van de zomer: kraampjes, kermis en grote Nederlandse artiesten die het podium beklommen voor een optreden.

In de loop der tijd zijn de inkomsten echter teruggelopen. Inmiddels een aantal jaren legt de winkeliersvereniging geld toe op het evenement. In 2011 dreigde daarom al het doek te vallen. Na reacties uit de wijk besloten de ondernemers toen toch verder te gaan, zij het met een wat afgeslankte opzet.

Meebetalen

Anno 2020 is het dan echt gebeurd met het evenement. De komende editie (de 55e) is definitief de laatste, vertelt Arno Dijkerman namens de winkeliers. Daarvoor is een aantal redenen. Het verhaal van de inkomsten is er niet beter op geworden. ,,Er zijn een paar winkels bij gekomen die helaas niet meebetalen. Die maakt het überhaupt niet uit of we als vereniging nou wel of geen bloembakken plaatsen. Zo komt er minder geld in de kas, terwijl de artiesten alleen maar duurder worden.’’



En de inkomsten verhogen via het publiek zit er niet in. ,,Als we een biertap plaatsen zie je mensen met traytjes bier uit de supermarkt aankomen. En diezelfde mensen vragen dan: waar zijn de grote artiesten?’’ Daarnaast is het aantal evenementen in Apeldoorn toegenomen. Mooi, maar tegelijk concurrentie voor de braderie. ,,De animo loopt terug’’, moet Dijkerman dus concluderen. ,,Jammer, maar het is zo.’’

Verlichting

Om de wijk te trakteren wilden de winkeliers wel bijleggen om het evenement in de benen te houden, maar als die belangstelling dus terugloopt worden er andere keuzes gemaakt. ,,We moeten bijvoorbeeld ook eigenlijk de stroomvoorziening op het plein aanpakken. Omdat die niet goed is konden we afgelopen jaar geen kerstverlichting ophangen voor de feestdagen.’’

Tot slot ziet Dijkerman, boegbeeld en motor van het winkelcentrum, dat het ook steeds lastiger wordt om genoeg collega's te vinden om de braderie te organiseren. ,,We zaten eerder met twaalf man in een evenementencommissie.’’ Nu komt het op een duidelijk kleiner groepje neer.

Het winkelcentrum gaat wel door met het organiseren van andere activiteiten en acties, zegt Dijkerman.