Doek valt definitief voor buurttaxi Mobuur in Apeldoorn

Quote 500: dit zijn de allerrijk­sten uit Oost-Nederland

12:50 De coronacrisis lijkt nauwelijks impact gehad te hebben op de rijkste Nederlanders. Het vermogen van de namen uit de Quote 500 is in totaal met 6 miljard euro gestegen. De enige twee vrouwen uit Oost-Nederland mogen zich ook dit jaar de rijkste noemen uit de regio. De hoogste nieuwkomer is Henry Holterman op plaats 382.