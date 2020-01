Doek valt definitief voor groothandel THR uit Apeldoorn: 150 man op straat

Ze hebben ook al beroerde feestdagen achter de rug. De dag voor kerst kreeg het op de Ecofactorij gevestigde bedrijf uitstel van betaling . Een week later werd dat omgezet in een faillissement. Al mocht het personeel bij het ingaan van het nieuwe jaar wel enige hoop koesteren. Curator Tian Herstel gaf aan kansen te zien op een doorstart . Vandaag liet hij weten dat die er toch niet inzit.

Hubo en Praxis

THR zag in 2011 het levenslicht. Reesink, Ter Hoeven en de Ankor Mennema Groep richtten destijds een joint venture op voor hun groothandelsactiviteiten aan doe-het-zelf-zaken als Hubo en de Praxis. Nadat Ter Hoeven Verf drie jaar geleden al zelfstandig verder ging, haakte in 2017 ook Reesink af. Een aantal grote private investeerders nam vervolgens het hele aandelenpakket van THR over. Het bedrijfspand werd nog wel van Reesink gehuurd.