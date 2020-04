Doek valt voor skatecentrum Real-X in Apeldoorn: ‘We zijn er best van in de war’

Skatepark en jongerencentrum Real-X in Apeldoorn is van plan per 1 juli de deuren te sluiten. Het centrum zegt het financieel niet meer te kunnen bolwerken. Corona is de nekslag.

Real-X kampt al jaren met de financiën. In het 15-jarig bestaan zijn er meerdere verhuizingen nodig geweest. Die vergden investeringen en zorgden voor onrust. Aan de andere kant sprong de gemeente herhaaldelijk bij.

Nu het centrum vanwege de corona-maatregelen sinds 13 maart al niet meer kan draaien, zijn de eindjes helemaal niet meer aan elkaar te knopen. Tegenwoordig zit Real-X op het Zwitsal-terrein.

In een verklaring houdt de stichting de deur nog wel op een kier: ,,Ik hoop dat we misschien in het klein verder kunnen, maar dat is koffiedik kijken’’, zegt oprichter David Hornbeck in een schriftelijke verklaring.

Dat is nu echter eigenlijk niet meer dan een stille wens, vertelt zijn partner Jolien Westerbroek-Hornbeck. Een concreet idee hoe die doorstart er dan uit zou moeten zien, is er niet.

Droom in duigen

Een aantal van de jongeren heeft dit jaar nog een opbouwplan gemaakt waarbij ze zelf veel extra vrijwilligerswerk wilden gaan doen, meldt de stichting. Dat idee is dus ingehaald door de corona-crisis. ,,Dat was de druppel. Het park was onze droom, die valt nu in duigen.’’

Op het moment dat de impact van de corona-crisis duidelijk werd in Nederland, zag het stel al welke kant het op zou gaan voor hun onderneming. De afgelopen tijd hebben ze geconcludeerd dat ze dit keer niet op bijspringen van de gemeente hoeven te rekenen. De lokale overheid is juist al aan het bezuinigen en het is te verwachten dat dat nog wel even doorgaat. De zakelijke beslissing moest dus genomen worden: ,,Het is gewoon te moeilijk om het eind van het jaar te halen. We willen niet dat onze achterstanden nog verder oplopen.’’

Trots

,,We hebben het zo lang geprobeerd’’, zegt Westerbroek. ,,En we hadden zo gehoopt om nog tien jaar door te kunnen. Maar de reserves zijn op.’’ Daarmee zijn het voor haar en Hornbeck ook persoonlijk spannende tijden. ,,We missen de jongeren en het werk. En voor ons zelf is het ingewikkeld: we raken allebei onze baan kwijt. We zijn er best van in de war. Maar we zijn ook gewoon heel erg trots op alles wat we hebben neergezet.’’