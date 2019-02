Dolf van de Vegte (66), directeur Family7, in woonplaats Apeldoorn overleden

Dolf van de Vegte is in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn woonplaats Apeldoorn overleden. Van de Vegte (66) was directeur van Family7, een televisiezender die is opgericht ‘vanuit de passie en visie om Nederland te bereiken met het Evangelie’.

Van de Vegte was ernstig ziek. In een interview met deze krant vertelde hij begin september over hoe hij zich in 1992 als een zendeling op het maken van televisie-programma's stortte. Hij richtte Christoffer Productions, de voorloper van Family7, op. ,,Ik had een hartstikke goede baan als ontvanger der Domeinen. Die heb ik opgezegd om zendingsbereidheid te tonen. Mensen verklaarden me voor gek. Maar het was mijn roeping’’, doelde hij op het produceren van christelijke programma’s voor onder meer de EO.

Schulden

Al snel loopt het boven verwachting. Tot 1997. ,,Alle producties waarmee ik bemoeienis had stopten. Een jaar lang kwamen er geen inkomsten binnen. De schulden liepen op tot meer dan een miljoen gulden. Ik heb negen mensen moeten ontslaan.’’

Zij opperen nog dat hun baas dan maar commerciële producties moet gaan verkopen. Maar die wil daar niet aan. Hij is immers een man met een missie. ,,In de Bijbel staat dat je niet naar Egypte moet vluchten. Je moet je heil niet elders zoeken. Mijn vasthoudendheid werd door de Heer beloond. Na een jaar kwamen er opeens weer aanvragen binnen. Dat zie ik als een wonder van God.’’ In het nieuwe pand van Family7 aan de Nagelpoelweg bevinden zich twee studio’s. Er werken 32 mensen.