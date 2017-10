Dolfijnentherapie met vr-bril helpt patiënten in Apeldoorn en wereldwijd

Volledig scherm Via een waterbestendige vr-bril kun je nu ook echt een zwembad genieten van de dolfijnenfilm. © Benno Brada Therapieën met dolfijnen worden op steeds meer plekken aangeboden. De sessies zijn kostbaar, al snel een paar duizend euro en dus lang niet voor iedereen bereikbaar. Kunstenares Marijke Sjollema en haar partner Benno Brada, allebei in de ban van dolfijnen en soortgenoten, besloten twee jaar terug dat daar verandering in moet komen: Zij maakten virtual reality-films, waarbij het net is alsof je zelf tussen de dieren verblijft en waarmee je zelfs onder water kwam zwemmen.



Resultaat? Op maar liefst 150 zorgplekken binnen en buiten Nederland wordt de vr-dolfijnentherapie inmiddels ingezet. Van het brandwondencentrum tot de Amerikaanse Stanford University. En de reacties zijn overweldigend: ,,Een meisje met een verstandelijke beperking had grote problemen met slapen. Nu zet ze elke avond deze vr-bril op en kijkt naar de zwemmende dolfijnen. Een paar minuten later, is ze onder zeil.''



Voor Sjollema begon de fascinatie voor dolfijnen tijdens het snorkelen in een Mexicaanse baai. Onder haar zag ze ineens een donkere schim met een vin zwemmen. ,,Mijn laatste uur was aangekomen. Mijn leven zou hier eindigen dacht ik.'' Het was echter geen haai, maar een dolfijn. ,,Dat veranderde alles in mijn leven: ik wist toen al dat het niet het einde maar een begin was.''

Volledig scherm Marijke Sjollema in het water © The Dolphin Swim Club

Minder belastend

De jaren daarna bleven Sjollema en Brada de zoogdieren tegenkomen. In het zuidelijkste puntje van Egypte, maar ook voor hun huis op een Zweeds eiland - waar eigenlijk helemaal geen dolfijnen kunnen zwemmen omdat het water niet zout genoeg is. ,,Dat was het begin van onze Dolphin Swim Club. We wisten dat mensen met een beperking en vooral kinderen heel goed reageren op het zwemmen met dolfijnen.''

Autistische kinderen reageren bijvoorbeeld opener naar de wereld na sessies met de dolfijnen. ,,Maar hoe kunnen we dat nou voor iedereen bereikbaar maken? En ook: hoe kunnen we het voor de dolfijnen minder belastend maken? Dolfijnen die voor therapie worden gebruikt, zijn in gevangenschap en dat hoeft met onze vr-bril niet. Daar gaat het ons ook om'', stelt Sjollema.



Dankzij een crowdfunding-actie konden ze een vr-film met dolfijnen opnemen. Dagenlang snorkelden ze samen met professionele duikers en filmers tussen de wilde dolfijnen in de Rode Zee. In de film is te zien hoe nieuwsgierig de dieren zijn. Ze zwemmen op je af, onder je door en spelen met elkaar.

Apeldoorn

Quote Dat dolfijnen niet meer uit de natuur worden gehaald om therapie te geven, vinden we ook winst. Daar gaat het ons ook om Marijke Sjollema, mede-initiator Dolfin Swim Club ,,Die interactie met mensen en speelsheid maakt dolfijnen ook bij uitstek geschikte therapiedieren voor mensen met allerlei beperkingen'', vertelt Johan Elbers van zorginstelling 's Heeren Loo uit Apeldoorn. Steeds meer van zijn cliënten maken gebruik van de VR-bril. Ze doen dit onder meer in een speciale 'nieuwe dingen-ruimte' op het terrein. Opmerkelijk is dat bij ruim 82% van de cliënten sprake is van duidelijke ontspanning en afleiding tijdens het kijken van de films. Elbers: ,,Voor veel bewoners is een korte periode van ontspanning al een enorme winst. Maar er was ook iemand die merkte dat de chronische pijn in zijn arm verdween. Geweldig!''

En nog eventjes en cliënten mogen zelfs met de vr-bril op een duik nemen in het therapeutische zwembad. Elbers: ,,We willen de beleving nóg echter maken. Want we weten inmiddels dat het voor mensen met bijvoorbeeld spasmen heel ontspannend werkt om naar dolfijnen te kijken. Als je dan ook nog in een bad van 34 graden dobbert, zodat je spieren verder ontspannen, is het nóg beter.''

Hartoperatie

In Amerika zijn ze inmiddels wild enthousiast. Daar zwemmen ze er nog niet mee onder water, maar gebruiken ze al wel volop de vr-bril met de dolfijnenfilm. Bij het ziekenhuis verbonden aan de Stanford University wordt hij ingezet bij het project Brave Heart, voor kinderen die onder narcose worden gebracht voor een hartoperatie. Zij bestuderen op dit moment of kinderen die met de dolfijnen in slaap worden gesoesd, beter en relaxter uit de narcose komen.



Het Cedars-Sinai Hospital in Los Angeles zet de dolfijnenfilms weer in om patiënten met pijnklachten te helpen. Uit onderzoek van dokter Brennan Spiegel van dat ziekenhuis blijkt dat de pijn met een kwart wordt gereduceerd als iemand een vr-bril met die specifieke filmpjes kijkt. Hoe dat kan? Dolphin Swim Club initiator Brada: ,,Het heeft er mee te maken dat prikkels uit de hersenen anders worden doorgegeven. Het hoofd wordt afgeleid door de fascinerende beelden en zit vol met de indrukken die de films geven.''



Ook het Universitair Medisch Centrum Groningen doet veel onderzoek naar het gebruik van virtual reality in de medische wereld. Zo worden dankzij de Vodafone Foundation vanaf volgende week 10 Nederlandse ziekenhuizen voorzien van de dolfijnentherapie op beeld. Brada: ,,We zijn een kleine non-profit organisatie die hoopt dat we hiermee mensen en dieren een klein beetje vooruit helpen. Als je hoort dat één iemand dankzij ons materiaal geholpen wordt, is dat al geweldig. Laat staan honderden mensen. Daar worden we echt stil van.''