Dominique uit Apeldoorn voelt zich als herboren dankzij nier van Jolanda: ‘2020? Topjaar!’

Black Lives Mat­ter-organisa­tor uit Wilp wil écht meedoen: ‘Inburge­rings­cur­sus stelt niks voor’

27 december Nana Scholten uit Wilp stond aan de wieg van de Black Lives Matter-demonstratie eerder dit jaar in Deventer. Een dag voor die betoging brandde haar schuur af. Ze zegt dat ze dagelijks met discriminatie te maken heeft en dat wordt haar door dorpsgenoten niet in dank afgenomen. ,,Toch leef ik mijn leven goed. En ik hou van heel Wilp. We willen graag meedoen, maar help ons een beetje.”