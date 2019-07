Dominique van door brandstichting getroffen Apeldoorns café: ‘We zijn tijdelijk even bouwvakkers‘

Terwijl het nummer Laat de zon in je hart - hoe toepasselijk, van René Schuurmans luid uit de speakers klinkt, lopen klusjesmannen- en vrouwen - veelal familie, vrienden en kennissen - in en uit bij het bruine café. De kroeg is inmiddels zo goed als gestript. Alleen de bar staat er nog. Dominique: ,,Die wil ik niet kwijt, die schuren we flink en wordt straks gelakt". ,,Ja,” lacht Dominique, ,,we zijn tijdelijk even bouwvakkers".