Doneeractie en vragen aan burgemeester Berends over op straat gezet Apeldoorns gezin

Apeldoorn vertrouwt zorgverlener niet meer

12:27 Apeldoorn heeft met negen andere gemeenten in de regio het contract met een zorgaanbieder per direct opgezegd. De gemeenten denken dat er geen 'begeleiding in de thuissituatie' werd geleverd, terwijl daar wel voor werd betaald. Ook is er twijfel over het personeel.