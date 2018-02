'Donut'-econoom heeft boodschap voor Apeldoorn

Raworth heeft de afgelopen internationaal aandacht gekregen voor haar 'donut'-model. Zij stelt dat het huidig economisch model achterhaald is. Het leverde een crisis op en is slecht voor de aarde. De Britse betoogt daarom een model waarbij groei nog wel mogelijk is, maar dan binnen grenzen.

Over dat idee gaat woensdag een discussie van Tegenlicht Meetup055. Er zijn drie, sprekers, daarna is er een politiek panel met kandidaten van VVD, CDA, PVDA, Groen Links en Lokaal Apeldoorn. De discussie zal zich ook op lokale uitgangspunten richten. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Raworth zelf een videoboodschap gestuurd.