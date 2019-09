Dood onverzekerde Mark (25) uit Apeldoorn leidt tot Kamervragen: ‘Iedereen heeft recht op waardige uitvaart’

Apeldoor­ner (27) werd achter­volgd met mes: ‘Mijn leven te danken aan een straatmuzi­kant‘

4 september ,,Ik heb mijn leven te danken aan die straatmuzikant die ertussen is gesprongen”, liet een 27-jarige man uit Apeldoorn woensdag via zijn advocaat weten tijdens de strafzaak in Arnhem tegen twee mannen uit Doetinchem. Zelf durfde het slachtoffer van een steekpartij afgelopen maart in het centrum van Arnhem niet naar de zitting te komen.