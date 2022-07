Doodzieke vrouw overdonderd als Apeldoornse volkszanger Frank van Etten gratis wil optreden

Lawaaipro­test bij ING in Deventer en in Apeldoorn: activisten bezetten bankkanto­ren

Rond de klok van halftwee verschenen zaterdagmiddag een handvol klimaatactivisten bij filialen van de ING-bank in Apeldoorn én Deventer. Het was onderdeel van grote landelijke actie van Extinction Rebellion tegen ING. Ze zijn boos over de miljarden euro‘s die de bank investeert in fossiele industrie en eisen verandering.

