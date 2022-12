‘Dooie boel’ in Apeldoornse binnenstad aangepakt met woningen: ‘Moet weer levendig worden’

Bouw van enorme woontoren in Apeldoorn uitgesteld: ‘Dit speelt in heel Nederland’

De bouw van een grote woontoren in het centrum van Apeldoorn is uitgesteld. De verkoop van appartementen blijft achter. Dat is reden voor de ontwikkelaars om ‘de pauzeknop in te drukken’. Mogelijk wordt het plan aangepast om een groter publiek te bereiken.

8 december