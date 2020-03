Door aanrijding hele zondagochtend geen treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort

Veel steunbetui­gin­gen in Apeldoorn voor bewoners die vrezen voor einde ontmoe­tings­plek Mandala

7:30 Inmiddels ruim 900 handtekeningen zijn er al digitaal verzameld via petities.com. En in het appartementencomplex Mandala zelf, zijn er zeker driehonderd op papier gezet. De bewoners van de appartementen, maar ook familieleden, zorgverleners en overige bezoekers, protesteren massaal tegen de aangekondigde sluiting van Ontmoetingsplek Mandala in Apeldoorn.