Door ‘Andorra’ zijn de huilbuien van mountainbikester Anne Terpstra verleden tijd: ,,Ik ben veel liever voor mezelf geworden”

Terpstra woont sinds een paar jaar in Duitsland, in het oosten tegen de Tsjechische grens aan, in een klein dorpje met gekleurde huizen. Samen met vriend Thomas, die tevens haar teammanager is bij haar team Ghost Factory Racing. Het huis van Terpstra is geel. Lekker opvallend, lacht ze. ,,Als ik je ooit had horen zeggen dat ik in een geel huis zou wonen, ik je voor gek zou verklaren. Dan kun je in elk geval je huis herkennen als je na een avondje stappen thuiskomt, zeggen we altijd, haha.”