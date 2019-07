Door blunder van school gezakte Hannah uit Apeldoorn mag herkansen - maar ziet daar zelf van af

Hannah Jongeleen moest in juni een herexamen doen om te slagen voor de havo. Haar school, het Parkendaal Lyceum in Apeldoorn, gaf haar het advies om biologie over te doen, omdat dat de grootste kans op een beter cijfer zou geven. Daarbij vergat de school dat de 17-jarige dan een 5 overhield voor zowel Engels als wiskunde. En dat is niet toegestaan, omdat beide zogenoemde kernvakken zijn. Ze had dus een van die twee vakken moeten verbeteren.