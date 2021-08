Door corona getroffen mannenkoor in Heerde pakt met herdenking draad weer op: ‘Al die lege plekken, het rouwen moet nog beginnen’

Van de A1 geplukt bij Hoog Soeren met voor 3 miljoen aan coke in de auto: ‘Ik wist van niks’

13 augustus Het was voor hem net een slechte film. Sertan C. (39) was op weg van Rotterdam naar zijn woonplaats Hamburg, toen hij op de A1 bij Hoog Soeren van de weg werd geplukt. In de verborgen ruimte van de auto die hij bestuurde lagen 24 pakketten met cocaïne, in totaal 21 kilo, met een straatwaarde van om en nabij 3 miljoen euro. Hij zat er bovenop, maar wist van niks. ,,Ik was helemaal in shock toen ik het hoorde.’’