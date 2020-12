Door corona liep Marcus uit Eerbeek dit jaar een hereniging met zijn ontvoerde zoons mis: ‘Het was een rampjaar’

Marcus Aipassa en de emotionele zoektocht naar zijn kinderen: ‘Ik denk dat ze me heel erg missen’

16 april De kans dat Marcus Aipassa ooit zijn twee zoons Brandon en Alejandro weer kan knuffelen is weer wat groter. De Eerbeker kreeg via de rechtbank in Zutphen het eenhoofdig gezag. In de zomer wil hij een poging doen zijn kinderen te zoeken. Maar dat wordt een hels karwei.