‘Door corona schuiven mensen een echtscheiding juist voor zich uit’

Baan kwijt

Daar zijn volgens haar meerdere redenen voor. De meest Hollandse is geld. Nu veel mensen hun baan kwijtraken of hun inkomen zien dalen of wegvallen; is de financiële situatie behoorlijk onzeker. Deze stellen kunnen een scheiding op dit moment simpelweg niet betalen. ,,Maar wat we nog veel meer zien is dat mensen zich zorgen maken over de huisvesting. Ze vragen zich af hoe ze aan een ander huis kunnen komen nu de woningmarkt zeer krap is.”