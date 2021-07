Door corona-uitbraak valt afscheid van Apeldoornse basisschool in duigen: ‘Allerergste is dat we elkaar nu niet meer zien’

Basis­school in Apeldoorn voor tweede keer getroffen door corona-uit­braak: alle leerlingen zitten (al)weer thuis

18 februari Basisschool De Diamant in Apeldoorn is getroffen door een corona-uitbraak. Alle 214 leerlingen zitten thuis. Saillant detail: het is de tweede keer dat de in Het Kristal gevestigde onderwijsinstelling vanwege het vermaledijde virus volledig is gesloten.