Door het leven getekende Dani is Apeldoorns eerste stadsrapper: ‘Ga op bijzondere plekken optreden’

Brand in woonhuis voor begeleid wonen Apeldoorn, vermoeden van brandstich­ting

8 september Hulpdiensten zijn woensdagmiddag uitgerukt voor een brand bij een complex voor begeleid wonen in Apeldoorn. Het vuur in het pand aan de Dubbelbeek kon snel worden geblust door medewerkers. Voor de brand is een bewoner aangehouden.