Door kleine kever is bos Loenermark een stuk kleiner

Over bijna zes hectare zijn de bomen verwijderd. Er zijn zo'n vijftien kale plekken in het bos ontstaan. Niet alleen op de Loenermark heeft de lariksbastkever toegeslagen. Dat gebeurde ook onder meer in het Orderbos en de bossen rond Ugchelen. De schade was daar minder groot, zegt Leo Cleiren. Cleiren is regiohoofd Oost-Gelderland bij Geldersch Landschap & Kasteelen, eigenaar van de Loenermark.