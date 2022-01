Doorbraak na Apeldoornse wildwesttaferelen met gigantische ravages? 37-jarige man opgepakt

VIDEO + UPDATE Na wilde achtervol­ging in Apeldoorn vindt politie twee gestolen motoren en drie auto's terug

De politie was vanmiddag in grote getale aanwezig in de Metaalbuurt in Apeldoorn op zoek naar een autodief. Eerder vandaag werden er drie auto’s en twee motoren gestolen bij autobedrijf Palm Trending in Apeldoorn. twee auto’s en twee motoren konden weer terug gebracht worden na de zoekactie. Een verdachte van de diefstal ging er met één auto ervandoor, wat tot een wilde achtervolging leidde.

16 januari