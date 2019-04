Doorknippen rasters doodsvonnis wilde zwijnen, zegt Apeldoornse wethouder

De Partij voor de Dieren had opheldering gevraagd na berichtgeving in de Stentor over een groep zwijnen die sinds eind vorig jaar in het dorp loopt. Om hoeveel zwijnen gaat het en hoeveel zijn er afgeschoten, wilde de partij weten. Het aantal kan Sandmann niet melden, maar wel is duidelijk dat de dieren op diverse locaties zijn gesignaleerd, waaronder de Konijnenkamp. Daar zijn de laatste anderhalf jaar zeven dieren afgeschoten, zegt hij.

Geen enkel risico

Triest, echt triest

Om het niet zover te laten komen moeten rasters direct worden gerepareerd als er gaten in zitten waardoor zwijnen het dorp in kunnen komen. ,,Soms signaleren we echter dat rasters opzettelijk worden doorgeknipt,’’ zegt Sandmann. ,,Dat is triest, echt triest. Want de dieren worden daardoor in gevaar gebracht, hetzij doordat ze op provinciale wegen komen te lopen met grote kans op aanrijdingen hetzij doordat ze in gebieden komen waarvan we hebben besloten dat er nul mogen zijn zodat ze moeten worden afgeschoten.’’