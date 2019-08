Doorstart bakkerij Van der Wal Jolink in Apeldoorn

update Asfalt in ongelukken­bocht in Apeldoorn blijkt te glad

30 augustus Het asfalt in de Apeldoornse ‘ongelukkenbocht’ is inderdaad te glad en wordt aangepast. Dat blijkt uit onderzoek van een gespecialiseerd bedrijf, dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Apeldoorn. Omwonenden zinspeelden eerder al op te glad asfalt als oorzaak van recente ongelukken.