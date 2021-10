Dorpen stropen boos mouwen op om plannen ‘groene parel’ Bussloo: ‘De grens is nu echt bereikt!’

Scooterrij­der moet na botsing met auto in Apeldoorn mee naar het ziekenhuis

Een scooterrijder is vanmorgen rond 08.00 uur in botsing gekomen met een BMW op de Stadhoudersmolenweg in Apeldoorn. Zowel het voertuig als de bestuurder kwamen er slecht vanaf: de man moest mee naar het ziekenhuis en de scooter is flink beschadigd.

26 oktober