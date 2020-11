Dorps- en wijkraden Apeldoorn teleurgesteld in koers wethouder: ‘Vreemd en onwenselijk’

Justitie: Manegehou­der Nijeveen wist van handel in cocaïne

18 november Jan B., de paardenman uit Nijeveen in wiens manege volgens justitie de grootste cocaïnewasserij van ons land werd gevonden, gaf in een telefoongesprek toe dat hij wist van illegale activiteiten. In dat stiekem opgenomen gesprek zegt hij dat hij ‘een miljoen wil pakken’, zo stelt justitie tijdens de start van het proces in de rechtbank in Amsterdam.