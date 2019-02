Dorpsraad baalt van plan zonnepark in Wenum

Inleveren

Wat de vice-voorzitter betreft zet Apeldoorn in op andere vormen van schone energie zoals geothermie, in plaats van zonneparken en windmolens. ,,De winst gaat nu naar een buitenlandse investeerder en de grondeigenaren. De politiek maakt ambities waar. En wij als bewoners leveren alleen maar in. Dat wordt gewoon besloten. De inspraak was alleen maar: waar komt de heg en hoe hoog wordt die?’’

Of de Dorpsraad via juridische weg gaat proberen het park tegen te houden, kan Van der Horst nog niet aangeven. ,,Je moet dan meerdere argumenten hebben. Het landschap wordt verpest - tja, of dat sterk genoeg is met de huidige energiegekte in het hele land? En hoe komen we aan de financiën?’’