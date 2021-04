Dorpsraad Loenen verbijsterd over ‘60’ op kanaalweg Apeldoorn: ‘gemeenteraad nam emotie-besluit’

Orpheus: nog voor de vakantie alsnog theater­stuk over Apeldoorn­sche Bosch

19 april De theaterproductie over het oorlogsdrama rond het Apeldoornsche Bosch komt vlak voor de zomervakantie - ruim een jaar later dan gepland - alsnog op de planken. Mirjam Barendregt, directeur van theater Orpheus zegt daarvan overtuigd te zijn. Desnoods voor maximaal dertig bezoekers per voorstelling.