Dorpsraad Ugchelen geeft er de brui aan: ‘Zo heeft het geen zin meer’

Komt de ijsbaan er in Apeldoorn? 'Als het nu niet lukt, dan waarschijn­lijk nooit meer'

9 februari Kunnen we binnenkort schaatsen op de ijsbaan in Apeldoorn? Aan De Voorwaarts verzet schaats- en skeelervereniging DNIJ bergen werk, maar ijsmeester Rene Oostenenk durft het nog niet met zekerheid te zeggen, wijs geworden door het verleden. ,,We moeten duimen dat het weer meezit.”